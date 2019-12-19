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Образование Общество

Самарские ученые придумали способ удешевить доставку грузов на орбиту

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ученые Самарского университета разработали методы производства деталей аэрокосмической техники из сплавов последнего поколения, позволяющие уменьшить вес и увеличить грузоподъемность самолетов и ракет-носителей, сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Самарский университет

Перспективные алюминий-магний-скандиевые (Al-Mg-Sc) сплавы разработаны специалистами Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ). Совместно с ними самарские ученые изучили механические и коррозионные свойства сплавов с различным содержанием скандия, а также отработали режимы их прокатки, термической обработки и сварки.

"Основная задача нашего исследования - изготовление качественных полуфабрикатов с заданной кристаллографией структуры, обеспечивающей интенсификацию процессов формообразования деталей аэрокосмической техники", - рассказал заведующий кафедрой обработки металлов давлением самарского университета, академик Федор Гречников.

Ученые отметили, что сплавы, разработанные в ВИАМ, при сопоставимой цене отличаются от зарубежных аналогов повышенными пределами прочности и текучести, причем эти характеристики можно значительно улучшить, применяя специальные режимы прокатки и термической обработки.

Внедрение новых сплавов позволит уменьшить вес конструкций примерно на 20%. Учитывая, что стоимость отправки на орбиту 1 кг груза сегодня оценивается в несколько сотен тысяч рублей, разработка самарских ученых имеет серьезное экономическое значение.

Как объяснил доцент кафедры обработки металлов давлением Самарского университета Ярослав Ерисов, в ракетах-носителях традиционно используются алюминиевые сплавы с добавлением магния, которые в мировой практике последних лет все чаще улучшаются легированием редкоземельными элементами, в первую очередь скандием. Добавление небольшого количества скандия позволяет значительно повысить прочность материалов.

Помимо аэрокосмической отрасли, перспективной сферой использования новых сплавов служит судостроение. Также ученые уверены, что новая технология найдет применение при создании различных видов транспорта, требующих повышенной прочности и малого веса.

В настоящий момент результаты исследования, проводившегося в рамках гранта Инновационного фонда Самарской области, готовятся к публикации в ведущих профильных научных журналах.

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