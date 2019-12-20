Самарская область претендует на лидерство в экспорте медицинских услуг

С 15 по 17декабря в Самаре прошла первая международная конференция "Volga Medical Tourism 2019", посвященная развитию медицинского туризма. Ключевые темы — реализация федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", экспортный потенциал губернии, перспективные направления, эффективные инструменты для привлечения иностранцев. Открывая день панельных дискуссий конференции, президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев откровенно порадовал самарцев новостью: Самарская область попала в этом году первую десятку.

Национальный совет медицинского туризма совместно с Высшей школой экономики в течение полугода проводил мониторинг и оценку перспектив субъектов РФ в реализации этого проекта. В результате наша губерния попала в топ-10 регионов, перспективных в плане развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг и привлечения иностранных пациентов.

Что это означает для Самарской области? Во-первых, максимальную поддержку федерального правительства: развитие экспорта медицинских услуг входит в стратегические задачи России, которые президент Путин обозначил в своих майских указах. Инструмент — федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг". Помогать будет и Минэкономразвития РФ, отвечающее за экспорт услуг в целом. К помощи привлекут не только клиники, но и гостиничный бизнес, министерство иностранных дел и "Аэрофлот".

Во-вторых, системные и грамотные усилия власти и бизнеса для того, чтобы стартовые позиции лидерства обернулись для региона дополнительными ощутимыми доходами в бюджет и, в итоге работали на качество жизни в губернии.

На открытии конференции состоялось подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым, ректором СамГМУ Александром Колсановым и президентом Национального Совета медицинского туризма Евгением Чернышевым.

Напомним, что задача развивать медицинский туризм в регионе была поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. "У нас уже сейчас есть всё необходимое для того, чтобы стать межрегиональным центром медицинского туризма для Поволжья, Предуралья и Северного Казахстана. Это тот вид бизнеса, где мультипликативный эффект даже выше, чем в автомобилестроении. Вот такая оценка экономистов", — заявил он.

По мнению главы региона, другой точкой роста региональной экономики должен стать кластер медицинских и фармацевтических технологий. И здесь определенный задел уже есть. Так, Самарскому медицинскому университету удалось выстроить цепочку от разработки прорывных исследований к производству и внедрению передовых продуктов и технологий, коммерциализации проектов. В научно-производственную кооперацию включены крупнейшие отечественные и зарубежные компании, предприятия и холдинги, в том числе в качестве индустриальных партнеров.

По словам выступавшего на конференции министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сегодня в Самарской области иностранным гражданам и жителям других регионов России доступно 118 медицинских организаций. В их число входят 58 больниц, 17 поликлиник, 15 диспансеров, 12 стоматологических поликлиник и 4 санатория. В системе здравоохранения нашей области работают более 11 тыс. врачей и 23 тыс. специалистов со средним медицинским образованием. Высокотехнологичную медицинскую помощь, как наиболее перспективное направление развития медицинского туризма, оказывают в 20 медицинских организациях более чем по 20 направлениям хирургической и терапевтической направленности. "Сегодня мы можем предложить медицинские услуги по следующим профилям: травматология, ортопедия, офтальмология, онкология, а также по программам, связанным с ЭКО, — говорит Михаил Ратманов. — Это наиболее востребованные для иностранных медицинских туристов направления, которые мы будем развивать".

С учетом ежегодного расширения применяемых в медицинских организациях Самарской области инновационных методов лечения, объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличиваются. Так, в 2018 г. высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 21 тыс. больных, в том числе — 2,5 тыс. детей. Объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи за последние три года увеличился более чем на 35%.

Плановую медицинскую помощь иностранным гражданам, как наиболее привлекательную для медицинского туризма в Самарской области, в 2018 году получили 1 622 человека в 33 медицинских организациях нашей области. Это были пациенты более чем из 30 стран мира.

Анализируя статистику, выясняем: топ-5 стран, которые составили 80% от всех обратившихся за медицинской помощью иностранных граждан в плановом порядке, — это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан. Поток медицинских туристов пока стихийный.

По мнению экспертов, принявших участие в обсуждении, у Самарской области, действительно, есть все, чтобы стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в Российской Федерации. Для этого у нас сформирован медицинский кластер, который объединяет как учреждения государственных форм собственности, так и частные медицинские организации. Есть великолепный практический, интеллектуальный, научный потенциал, хорошая логистика. Поэтому губернии вполне по силам в разы увеличить количество пациентов, которые будут получать плановую медицинскую помощь, не только из других регионов России, но и из других стран мира.

Александр Колсанов отметил, что у самарских клиник высокий потенциал, но еще есть над чем работать. "Нужно научиться грамотно выходить на рынок, — сказал он. — Первый шаг — это сотрудничество со странами СНГ, а дальше можно двигаться в Восточную Европу, Индию. Кроме того, у нас большой потенциал в плане экспорта услуг в другие регионы — высококвалифицированные врачи, уникальные операции, высокие технологии".

Что мешает? Медицинский туризм — это не только хорошие специалисты и оборудование, но и сложная система взаимосвязи медицины, сервиса, инфраструктуры и логистики. И если нет хотя бы одного "модуля" — сыплется все… Например, одна из существенных проблем — языковой бартер.

Собственно, именно об этом и говорили в своих докладах и выступлениях представители зарубежных агентств медицинского туризма. "Я уверен, что российская медицина может предложить много разнообразных услуг и что у нее есть отличные возможности для развития медицинского туризма, — заявил участник конференции из Швейцарии Иван Кокеза, — но вы должны понимать, что продажи организуют не врачи. Кто-то делает промо, кто-то занимается сферой гостеприимства, транспортом, досугом, сопровождением… Нужно растить свою инфраструктуру!"

На конференции прозвучало: со странами Европы и Америки можно и нужно работать, тем более что везде есть и наши врачи, и наши бывшие соотечественники. А в целом для каждой страны надо анализировать перспективные направления и искать свои подходы.

К слову, именно прошедший форум продемонстрировал наибольшую эффективность, поскольку оказался практико-ориентированным. Так, в первый день прошло полноценное обучение представителей медорганизаций Самарской области по теме экспорта медицинских услуг. Во второй — сама конференция, где с докладами выступили спикеры из Кипра, Сербии, Швейцарии, США; прошел воркшоп с участием 10 зарубежных агентств медицинского туризма, которые приехали в Самару, чтобы познакомиться с медицинскими организациями области.

А 17 декабря состоялась поездка по клиникам, где иностранные гости смогли воочию убедиться в высоком уровне оказания медицинской помощи, оценить инфраструктуру наших медучреждений. Результат: 106 соглашений о сотрудничестве с зарубежными лечебными учреждениями и представителями агентств медицинского туризма, среди которых такие известные, как United Hospitals Group (Иордания, Амман), International Medical Solutions (США), Boomerang-Tour (Spain, Valencia) было подписано по итогам самарской конференции.

Евгений Чернышев, резидент Национального совета медицинского туризма:

— Самарская область обладает тремя видами мотивации для иностранного пациента. Во-первых, это экономия. Вторая причина — высокие технологии оказания медицинской помощи. И третье — это правовые разрывы, когда услуга в той или иной стране может быть не разрешена, например, экстракорпоральное оплодотворение.

Джерри Баерс, International Medical Solutions (США):

— Ваша страна может быть интересна для американских пациентов. Востребованы услуги в косметической хирургии, онкологии, ЭКО и другие. Существенный фактор — разница в стоимости. Она может достигать 80 процентов. В Самаре, например, мы посетили клинику вспомогательных репродуктивных технологий, онкологический диспансер. Думаю, мы сможем найти и другие услуги, которые будут интересны нашим пациентам. Кроме того, проживание во время лечения в Самаре обойдется значительно дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге.