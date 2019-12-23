В Кировском районе Самары открылся новый детский сад

В понедельник, 23 декабря, в здании по пр. Карла Маркса, 448"А" открылся новый детский сад на 240 мест для детей в возрасте от полутора до семи лет, сообщает пресс-служба городской администрации. С этим событием и наступающим Новым годом малышей поздравили глава областной столицы Елена Лапушкина, министр образования Самарской области Виктор Акопьян, председатель Самарской городской Думы Алексей Дегтев.

В новом детсаду предусмотрено 10 групп, в том числе четыре ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки.

Также, в детском образовательном учреждении предусмотрена сенсорная комната, оборудование для которой стало подарком к от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По словам родителей, о таком оснащении и оборудовании раньше можно было только мечтать.

Ребята подготовились к празднику и выступили перед гостями с новогодней концертной программой. После исполнения песен и танцев, они впервые в новом саду зажгли огни новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом получили сладкие подарки от губернатора Дмитрия Азарова.

Открытие нового детского сада в Кировском районе стало возможным благодаря национальному проекту "Демография", в рамках которого осуществлялось финансирование ремонта здания, построенного по типовому проекту. Многие годы там находились социальные и образовательные учреждения. В 2019 г. администрацией Самары здание было передано в безвозмездное пользование дошкольному образовательному учреждению.

Ремонтные работы полностью выполнили за четыре месяца, прилегающая территория также благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами и спортивной площадкой.