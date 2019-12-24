ТОАЗ утвердил новую стратегию развития

Совет директоров ПАО "Тольяттиазот" утвердил новую стратегию развития до 2025 года.

В ней формализована миссия Тольяттиазота: "Мы заботимся о плодородии и урожайности на благо всего мира". Компания будет стремиться стать лидером по производству азотных минудобрений в России и войти в пятерку крупнейших производителей в мире.

Стратегия предполагает рост выпуска продукции, в том числе аммиака примерно на 40% — до 4,15 млн тонн в год, карбамида — более чем в два с половиной раза, до 2,53 млн тонн в год и увеличение EBITDA в 3,3 раза.

В новой стратегии ТОАЗ обозначены стратегические инициативы, разделенные на три блока: повышение операционной эффективности, повышение коммерческой эффективности и развитие производственной площадки.

Для повышения операционной эффективности ремонтную функцию приведут в соответствие с лучшими практиками по частоте и длительности остановочных ремонтов, повысят эффективность труда и снизят расход газа.

Изменение структуры продаж на внешнем и внутреннем рынках, а также улучшение коммерческих условий на основную продукцию с ключевыми покупателями должны способствовать повышению коммерческой эффективности ТОАЗа.

В блоке "развитие производственной площадки" заявлены: строительство агрегата карбамида № 4, установки аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси для выпуска новых продуктов, завершение строительства терминала по перевалке удобрений в Тамани и повышение производительности агрегатов аммиака.

Инвестиции в развитие производственных мощностей и повышение объемов производства составят 112 млрд рублей.

Комментируя принятие стратегии до 2025 г. председатель совета директоров ПАО "ТОАЗ" Петр Орджоникидзе отметил: "В новой стратегии заявлено амбициозное видение, которое отражает лидерские устремления не только руководства, но и всего коллектива Тольяттиазота. Мы считаем достижение заявленных показателей в среднесрочной перспективе абсолютно реальным, поскольку за последние семь лет проделана огромная работа в рамках стратегической программы модернизации: в обновление производственных мощностей ТОАЗа инвестировано более 33 млрд рублей. Следующим шагом, и он зафиксирован в новой стратегии, является развитие производства, расширение портфеля продукции, более активное присутствие на рынке, чтобы во всем мире продукция Тольяттиазота ассоциировалась с эффективным сельским хозяйством".