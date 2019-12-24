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Власть и политика

"Дача со слонами" может быть передана СамГТУ

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Дачу со слонами" могут передать Самарскому техническому университету сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в Твиттере.

Фото: Армен АРУТЮНОВ

"Прорабатываем с СамГТУ возможность передачи вузу знаменитой Дачи Головкина со слонами. Хотим разместить здесь центр молодых художников и архитекторов. Уникальный памятник архитектуры нуждается в наполнении его новыми смыслами и жизнью", — написал депутат.

Напомним, ранее команда самарского Музея модерна представляла свою концепцию использования бывшей дачи купца Константина Головкина. Авторы предлагали приспособить памятник архитектуры федерального значения под музей с постоянной экспозицией, выставочными пространствами и разнообразной событийной и образовательной программой.

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