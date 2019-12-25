В Самаре перед Новым годом вырос спрос на таксистов и курьеров

В предновогодний период в стране увеличилось количество вакансий таксистов (+81%) и курьеров (+37%) по сравнению с прошлым годом, выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда страны среди массовых специальностей.

В целом по стране количество вакансий таксистов к концу года увеличилось почти в 2 раза (81%) за год. Больше всего оно выросло в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге. В этих городах в период с 1 ноября по 18 декабря 2019 года было опубликовано почти в четыре раза больше объявлений о найме таксистов, чем в аналогичный период прошлого года. Следом за тройкой лидеров идет Нижний Новгород, где число вакансий увеличилось в 3,5 раза. Самый скромный рост среди крупнейших городов, хотя и довольно большой в абсолютном выражении, показали Москва и Санкт-Петербург.

Среднероссийский доход таксистов остался на уровне прошлого года и составил 77 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в Москве (84 тыс. рублей), Казани (чуть более 82 тыс. рублей) и Екатеринбурге (82 тыс. рублей).

В Самаре число вакансий таксистов в предновогодний период выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом средняя заработная плата за год выросла на 2% до 76 тыс. рублей.

В 9 крупнейших городах из 23, которые рассматривались в рамках исследования, средние предлагаемые зарплаты увеличились. Наиболее сильно — в Новосибирске (на 22%), второе место делят Краснодар и Пермь (по 14%), третье — Екатеринбург и Волгоград (по 8%). Еще в пяти городах уровень дохода остался неизменным. В оставшихся 9 городах зарплаты, наоборот, снизились по сравнению с 2018 годом, максимально в Ижевске (на 12%).

В целом по стране также выросло количество объявлений, которые предлагают работу курьером — в 1,4 раза (37%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оно увеличилось почти во всех (22 из 23) крупнейших городах, однако не так резко, как количество вакансий для таксистов. Самый большой рост, в 2,5 раза — в Тюмени. Вдвое больше курьеров, чем в прошлом году, перед Новым годом требуется в Челябинске. Единственный город из тех, что рассматривались в рамках исследования, в котором востребованность курьеров снизилась — Ульяновск.

В среднем по России доход курьеров составил чуть более 42 тыс. рублей (+5% за год). Средние зарплаты курьеров увеличились в 20 из 23 крупнейших городов, сильнее всего в Ижевске (на 42%), Красноярске (на 39%) и Омске (на 35%).

Максимально заработать курьеры смогут в Москве, даже несмотря на небольшое снижение (на 3% за год) размера дохода — почти 52 тыс. рублей в месяц. Далее следует Ульяновск, где курьеры могут заработать в месяц почти 48 тыс. рублей, что на 0,5% больше, чем в Санкт-Петербурге, который замыкает тройку городов с самыми высокими средними зарплатами курьеров.

В Самаре востребованность курьеров перед Новым годом увеличилась в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вместе с тем средние зарплаты курьеров в городе выросли на 9% и составляют чуть более 40 тыс. рублей.