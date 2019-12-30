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Общество

Партия "Родина" провела новогодний праздник для детей

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское региональное отделение партии "Родина", региональное отделение ОНФ в Самарской области и администрация Советского района областного центра по уже сложившейся традиции провели пятый ежегодный театрализованный новогодний праздник для детей дошкольного и школьного возраста.

Фото: http://samara.rodina.ru

Перед началом театрализованного представления у большой елки в фойе дома культуры "Заря" выступили артисты и аниматоры, творческие коллективы ДК подготовили для ребят новогоднюю дискотеку и игротеку, хороводы с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

Новогодний праздник продолжился в зрительном зале дома культуры, где перед собравшимися детьми и их родителями с новогодним поздравлением и напутственным словом выступили депутат самарской гордумы от партии "Родина", член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук и заместитель главы администрации Советского района Анна Кривощёкова. Они пожелали ребятам здоровья и успехов в учебе, исполнения заветных новогодних желаний.

Завершением праздника стал увлекательный музыкальный спектакль — новогодняя театрализованная сказка в исполнении артистов ансамбля эстрадного танца "Грация", народного коллектива эстрадного пения "Виктория" и театральной творческой мастерской "PRO Я".

Традиционные новогодние подарки получили более 300 детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из семей, находящихся в сложных социальных условиях.

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