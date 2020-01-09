16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страх остаться без пенсии удерживает треть россиян от перехода на фриланс Дмитрий Азаров рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем "Электронные кошельки": идентификация должна стать проще Смена работы чаще, чем раз в год, может помешать выгодному трудоустройству В Самаре пройдет Yandex Day off(er)

Работа и Кадры

Просрочку по кредитам чаще всего допускают водители, продавцы и рабочие, реже — военные и учителя

МОСКВА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как показывает статистика, свое определенное влияние на платежеспобность клиента оказывает именно его профессия. По данным СРО НАПКА, более трети от всех должников приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т. д.

Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) — 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка — в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств.

Далее идут офисные специалисты (менеджеры по продажам, секретари и т. д.), в совокупности на долю этого сегмента приходится порядка 15-20%.

Наиболее дисциплинированная категория — это военнослужащие. Их доля в портфеле должников не более 0,6%. Служебная дисциплина оказывает влияние и на гражданскую жизнь: она подразумевает умение планировать  и ответственно относиться к своим обязательствам. Наличие исполнительного производства также может помешать дальнейшему продвижению по службе. Данные факторы в совокупности делают данную категорию профессий наиболее дисциплинированной.

Кроме того, в TOP-3 платежеспособных граждан входят  учителя и врачи с долей 0,3% — для данной категории важна общественная репутация и уважения, а наличие просрочки позитивно на них абсолютно точно не отразится.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2