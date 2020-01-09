Просрочку по кредитам чаще всего допускают водители, продавцы и рабочие, реже — военные и учителя

Как показывает статистика, свое определенное влияние на платежеспобность клиента оказывает именно его профессия. По данным СРО НАПКА, более трети от всех должников приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т. д.

Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) — 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка — в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств.

Далее идут офисные специалисты (менеджеры по продажам, секретари и т. д.), в совокупности на долю этого сегмента приходится порядка 15-20%.

Наиболее дисциплинированная категория — это военнослужащие. Их доля в портфеле должников не более 0,6%. Служебная дисциплина оказывает влияние и на гражданскую жизнь: она подразумевает умение планировать и ответственно относиться к своим обязательствам. Наличие исполнительного производства также может помешать дальнейшему продвижению по службе. Данные факторы в совокупности делают данную категорию профессий наиболее дисциплинированной.

Кроме того, в TOP-3 платежеспособных граждан входят учителя и врачи с долей 0,3% — для данной категории важна общественная репутация и уважения, а наличие просрочки позитивно на них абсолютно точно не отразится.