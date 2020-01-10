Департамент туризма Самары возглавил Артур Абдрашитов

Бывший заместитель председателя Госкомитета по туризму Республики Татарстан Артур Абдрашитов возглавил департамент туризма Самарской области.
Об этом сообщается на личной странице чиновника в Facebook.
Бывший заместитель председателя Госкомитета по туризму Республики Татарстан Артур Абдрашитов возглавил департамент туризма Самарской области.
Об этом сообщается на личной странице чиновника в Facebook.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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Артур Абдрашитов родился 31 мая 1989 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности "экономист-менеджер" (2011), Российский государственный университет туризма и сервиса (2014), Российскую международную академию туризма по программе "Продвижение мероприятий событийного туризма" (2015), Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе "Технология организации экскурсионной деятельности и подготовки экскурсоводов" (2015), Высшую школу государственного и муниципального управления К (П)ФУ (2016).
С 2008 по 2009 гг. — менеджер по туризму, экскурсовод по совместительству ООО "Спорттревел". С 2010 по 2012 гг. — экскурсовод ООО "Туристско-информационный центр города Казани". С 2012 по 2013 гг. — заведующий отделом по туризму ГБУК РТ ГИАХМ "Остров-град Свияжск". С 2013 по 2014 гг. — начальник отдела развития туриндустрии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. С 2014 по 2016 гг. — начальник отдела развития туристской индустрии Государственного комитета РТ по туризму. С 2016 по 2019 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму. С 7 февраля 2019 г. — руководитель АУ УР "Центр туристских стратегий и проектного управления".