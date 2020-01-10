16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Департамент туризма Самары возглавил Артур Абдрашитов Для включения Южного города и Кошелев-парка в состав Самары создана рабочая группа Гордуму Самары предложили сократить с 41 до 37 депутатов В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города Со следующего года стоимость проезда в Самаре может увеличиться на один рубль

Муниципалитеты Власть и политика

Департамент туризма Самары возглавил Артур Абдрашитов

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший заместитель председателя Госкомитета по туризму Республики Татарстан Артур Абдрашитов возглавил департамент туризма Самарской области.

Фото: www.facebook.com

Об этом сообщается на личной странице чиновника в Facebook.

Артур Абдрашитов родился 31 мая 1989 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности "экономист-менеджер" (2011), Российский государственный университет туризма и сервиса (2014), Российскую международную академию туризма по программе "Продвижение мероприятий событийного туризма" (2015), Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе "Технология организации экскурсионной деятельности и подготовки экскурсоводов" (2015), Высшую школу государственного и муниципального управления К (П)ФУ (2016).

С 2008 по 2009 гг. — менеджер по туризму, экскурсовод по совместительству ООО "Спорттревел". С 2010 по 2012 гг. — экскурсовод ООО "Туристско-информационный центр города Казани". С 2012 по 2013 гг. — заведующий отделом по туризму ГБУК РТ ГИАХМ "Остров-град Свияжск". С 2013 по 2014 гг. — начальник отдела развития туриндустрии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. С 2014 по 2016 гг. — начальник отдела развития туристской индустрии Государственного комитета РТ по туризму. С 2016 по 2019 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму. С 7 февраля 2019 г. — руководитель АУ УР "Центр туристских стратегий и проектного управления".

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2