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Облправительство Власть и политика

Глава областного департамента туризма покидает свой пост

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель министра культуры Самарской области — руководитель департамента туризма Михаил Мальцев покидает свой пост. Об этом он сам рассказал Волга Ньюс, уточнив, что 1 апреля — его последний рабочий день.

Фото: Игорь Казановский

В ответ на вопрос о причинах ухода Михаил Мальцев пояснил, что делает это по собственному желанию. "10 лет — хороший срок, чтобы поменять что-то", — добавил он.

Рассказывать о том, где планирует строить карьеру дальше, Михаил Мальцев не стал. "Пока об этом рано говорить", — заявил он.

Кто займет место главы департамента туризма, пока не известно. "В настоящее время, я так понимаю, идет поиск кандидатуры", — сообщил Михаил Мальцев.

Напомним, Михаил Мальцев занимал должность руководителя департамента туризма с 2009 года.

С 1 января 2019 г. департамент вошел в структуру министерства культуры Самарской области.

Врио министра кульутры региона Сергей Филиппов в ответ на вопрос Волга Ньюс о том, кто займет место Михаила Мальцева, заметил, что заместителя министра назначает губернатор — поэтому комментировать эту ситуацию он не может.

"Могу лишь сказать, что это серьезное направление, требующее профессиональных качеств, возможно, опыта работы с туристической сферой. Поэтому, я думаю, что какое-то время на подбор нового кандидата потребуется", — пояснил Сергей Филиппов.

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