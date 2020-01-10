Почти четверть жителей ПФО хотят сменить специальность

24% трудоустроенных жителей Приволжского федерального округа хотели бы в 2020 году радикально сменить профессию. Это выяснил аналитический центр Авито Работы, исследовав рынок труда среди массовых специальностей. При этом 63% ждут от 2020 года повышения зарплаты, 29% — продвижения по службе, а 25% хотят пойти учиться.

Исследование было призвано выявить, как россияне оценивают 2019 год в своей карьере и чего ждут от 2020-го. Оно показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные — респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в будущем году ничего менять. Что касается жителей Приволжского федерального округа, здесь 79% респондентов настроены на перемены в профессиональном плане.

В целом по стране среди представителей массовых профессий больше всего настроены на изменения курьеры (что-то поменять хотели бы 94% представителей этой профессии), уборщики (92%) и сотрудники колл-центров (87%). Меньше всего жаждущих перемен среди нянь и сиделок, а также охранников.

Самое ожидаемое изменение в планах у жителей ПФО — повышение зарплаты (63% опрошенных в регионе). На втором месте — намерение выйти на новую должность (29%), на третьем — пройти обучение (25%). Смену профессии (24%) планируют чаще, чем смену компании/увольнение (20%) или переезд в другой регион (17%).

Из регионов самая большая доля тех, кто хочет сменить профессию, в Сибирском федеральном округе (ровно треть опрошенных, 33%), а тех, кто планирует уволиться — на Дальнем Востоке (34%). В целом по стране повышение заработной платы ждут 60% россиян.

Среди профессиональных групп на смену рода деятельности наиболее настроены няни (45%), официанты (43%) и работники бьюти-сферы (41%). Желающих выйти на новую должность больше всего среди аниматоров/вокалистов (59%), а также среди официантов и барменов (54%).

Повышения зарплаты больше всего ждут уборщицы (76%) и аниматоры/вокалисты/ведущие праздников (72%). Самые мобильные — грузчики: 27% хотели бы в 2020 году переехать в другой регион, это максимальный показатель среди всех профессиональных групп. К обучению больше всех стремятся работники бьюти-сферы (64%) и курьеры (51%). Парикмахеры, массажисты и другие представители индустрии красоты также лидируют среди тех, кто хотел бы изменить график работы (40%).