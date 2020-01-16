Средняя зарплата по Самаре в 2019 году составила 34,6 тыс. рублей

Средняя зарплата в Самаре составила 34 600 рублей, продемонстрировав годовой рост на 6,3%, выяснил аналитический центр Авито Работы, исследовав рынок труда массовых специальностей России по итогам 2019 года. Самыми высокооплачиваемыми в городе стали специалисты в автомобильном бизнесе, строители и представители сферы IT.

По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в Самаре оказался автомобильный бизнес со средней зарплатой около 45 200 рублей в месяц. На втором месте — строительство, где средняя зарплата по городу составляет чуть более 44 500 рублей. Замыкает тройку лидеров сфера "IT, интернет, телеком" со средней зарплатой около 40 500 рублей в месяц.

Среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий: "образование, наука" (почти 21 500 рублей в месяц), "охрана, безопасность" (в среднем 22 700 рублей) и "домашний персонал" — в этой сфере в ушедшем году работодатели предлагали соискателям в среднем 26 500 рублей в месяц.

В Самаре в 2019 году самыми востребованными среди российских работодателей были профессии в пяти сферах: продажи; производство, сырье, с/х; транспорт, логистика строительство и автомобильный бизнес. На вакансии в этих пяти группах пришлось 67,1% всех объявлений в категории за прошлый год. При этом наибольший рост активности работодателей зафиксирован в категории "автомобильный бизнес", в то время как доля группы "продажи", наоборот, снизилась больше всего.

Соискатели же больше всего интересовались1 вакансиями пяти групп профессий: транспорт, логистика; без опыта, студенты; строительство; продажи и производство, сырьё, с/х. На эти группы пришлось 71,9% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Доля спроса на вакансии в категории "без опыта, студенты" выросла, а в категории "строительство" — упала.

По уровню зарплат в стране традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы в среднем получают 57 500 рублей в месяц, а петербуржцы — 47 900 рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат — за год они стали больше на 12,1%. В 2018 году средняя московская зарплата превышала среднероссийскую в 1,4 раза, в 2019 году уже в 1,5 раза.

За пределами двух столиц самые высокие зарплаты на Урале, в Сибири и на юге страны. Так, в Екатеринбурге средний уровень дохода составляет 39 500 рублей, в Новосибирске — 38 000 рублей, в Краснодаре — 37 900 рублей. Самые низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Поволжье: работодатели Волгограда предлагают в основном 30 000 рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансовых вознаграждений незначительно превышает эту сумму.

В Самаре, которая находится на 12-й строчке рейтинга, среднемесячный доход за год вырос на 6,3% и в 2019 году составил 34 620 рублей.