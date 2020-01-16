Машины на газу предлагают освободить от транспортного налога

В Самарской области собственники машин, работающих на природном газе (метане), могут получить значительны льготы по транспортному налогу - от 50 до 100%. Соответствующий законопроект обсуждался в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

Законопроектом предлагается снизить налог на 50% для битопливных машин и на 100% для работающих только на газовом топливе.

По словам замминистра промышленности Олега Волкова, на 1 января 2019 г. парк газомоторной техники в регионе составляет чуть больше 2,5 тыс. машин (менее 1% от всего парка). Все они битопливные.

Планируется, что за пять лет в регионе появится еще около 4 тыс. таких автомобилей. За это время выпадающие доходы бюджета из-за введения льготы составят 83 млн рублей.

Предполагается, что законопроект будет вынесен на заседание губдумы, которое пройдет 28-го января.