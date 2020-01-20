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Экономика и бизнес

В Кинель-Черкасском районе построят многофункциональный комплекс обращения с отходами

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Кинель-Черкасского района выступила заказчиком на разработку проектно-сметной документации по строительству многофункционального комплекса обращения с отходами в границах бывшего колхоза им. ХХ съезда КПСС. Соответствующая документация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, на первом этапе работ подрядчику предстоит спроектировать станцию обработки отходов, в том числе ТКО. Станция займет площадь в 8 га и предполагает следующий набор сооружений: участок размещения сортировочной линии отходов производительностью до 110 тыс. тонн/год (в составе: сепаратор мелких фракций отходов, узел ручной сортировки отходов для отбора вторичного сырья (полимер, картон, стекло), пресс для брикетирования вторичного сырья участок временного хранения вторичного сырья; контрольно-пропускной пункт; весовая; дезинфицирующая ванна; площадка очистки колес; стоянка автотранспорта; администратвно-бытовой корпус; комплектная трансформаторная подстанция; скважина подземного технического водоснабжения; локальные очистные сооружения поверхностного стока; площадка пожарных резервуаров; подъездная дорога. Построить объект планируют до 1 января 2022 года.

Второй этап предполагает строительство полигона захоронения отходов на участке в 14 гектаров. На этой площади разместятся: участок захоронения отходов IV и V классов опасности — "тело" полигона мощностью до 110 тыс. тонн/год; участок хранения минерального грунта из расчета месячной потребности (30 дней) технологической изоляции рабочих карт; локальные очистные сооружения поверхностного стока и фильтрата полигона; пруд-накопитель/накопительная емкость поверхностного стока с участка обработки и размещения отходов; пруд-накопитель/накопительная емкость фильтрата; площадки пожарных резервуаров; весовая; мобильное здание для персонала типа "вагон-дом"; биотуалет (заводское изделие); КТПН; шлагбаум; наблюдательные скважины. Объект должен быть построен до 1 января 2023 года.

Хозяйственно-бытовые зоны объекта должны быть благоустроены и озеленены. Основные технологические проезды на объекте необходимо выполнить на основе асфальтобетонной смеси. Также подрядчику предстоит в случае необходимости разработать проект восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя.

Разработку проектно-сметной документации исполнитель контракта должен будет завершить к марту-июню 2020 года. Пройти государственную экспертизу — до февраля 2021 года.

Заявки на участие принимаются до 3 февраля 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта 27,8 млн рублей.

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