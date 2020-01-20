Более 400 участников олимпиады "Я - профессионал" из Самарской области прошли в заключительный очный этап

Всего за призы смогут побороться 403 студента из Самарской области, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа олимпиады. Очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России.

Олимпиада "Я — профессионал" проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. Уже сейчас в личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям, и проходят ли они на заключительный очный этап.

"Лидером у студентов Самарской области по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление "Автомобилестроение" (32 студента), "Строительство" (22), "Освоение космоса" (18), "Управление в технических системах" (16) и "Машиностроение" (15)", — отметила руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

"Больше всего участников из Самарской области, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов следующих вузов: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (208 студентов) и Самарский государственный технический университет (117)", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года".

Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады "Я — профессионал". Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.