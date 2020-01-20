СамГМУ развивает сотрудничество с Объединенной ракетно-космической корпорацией

В пятницу, 17 января, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Самарского государственного медицинского университета с АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК).

Предметом соглашения стало совместное развитие производства высокотехнологичной продукции медицинского назначения — техники, оборудования и изделий. СамГМУ будет содействовать АО "ОРКК" в разработке и производстве высокотехнологичной медицинской техники, программ обучения и повышения квалификации специалистов в различных областях медицины, обучению и стажировке в России и за рубежом. АО "ОРКК" — исследованию и разработкам перспективного медицинского оборудования Самарским медицинским университетом.

В подписании приняли участие ректор СамГМУ Александр Колсанов, директор ИИР СамГМУ Сергей Чаплыгин, генеральный директор ОРКК Андрей Жерегеля, исполнительный директор ОРКК Николай Бурдейный, советник генерального директора ОРКК Евгений Красильников, а также заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

"Самое важное, что у нас налажены дружеские отношения с ректором СамГМУ и руководством вашего региона, — сказал Андрей Жерегеля. — То, что сегодня здесь присутствует замминистра промышленности и торговли Самарской области — знак того, что губерния придает большое значение инновационным движениям, которые проходят в том числе под эгидой Самарского медицинского университета. Потенциал ракетно-космической промышленности безграничен. И задача ОРКК как центра по диверсификации — найти и загрузить эти высвобождающиеся технологические возможности ракетно-космической промышленности, чтобы выпускать в том числе высокотехнологичную продукцию в медицинских целях".

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков отметил, что ракетно-космическая отрасль — одна из ведущих в промышленности региона.

"Мы прекрасно понимаем, какие перспективы открываются в рамках развития космической отрасли, — говорит Олег Волков. — То, что к этой работе подключился СамГМУ, — знаменательный факт, потому что количество компетенций, которые имеет университет, поможет развивать работы в сотрудничестве с ОРКК. Уже есть конкретная тема, которая заинтересовала корпорацию — система хирургической навигации "Автоплан", и я думаю, что это только начало большого сотрудничества".

Ректор СамГМУ Александр Колсанов рассказал, что речь идет о создании совместного инновационного медицинского продукта, где часть проекта "Автоплан" будет интегрирована с другим изделием. В результате будет создан продукт, который не имеет аналогов в мире. Кроме того, ОРКК заинтересовали разработки университета в сфере виртуальной реальности.

"Недавно СамГМУ был объявлен победителем конкурса лидирующих исследовательских центров по лоту "Виртуальная и дополненная реальность", — напомнил Александр Колсанов. — ОРКК является индустриальным партнером в этом проекте, и мы наметили взаимодействие и по технологиям виртуальной реальности".

Ученые Самарского медицинского университета продолжат участвовать в космической программе совместно с Роскосмосом.

"Через год мы планируем создать совместное серийное медицинское изделие, а также изделие, связанное с виртуальной реальностью, — говорит Александр Колсанов. — Задача вуза — быть востребованным не только в сфере подготовки высококлассных специалистов для реального сектора здравоохранения, но и создавать инновационные научные изделия, которые будут нужны реальному сектору экономики".