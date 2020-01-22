Для территории вокруг "Самара Арены" создадут три мастер-плана

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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению открытого международного конкурса по разработке трех мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона "Самара Арена".