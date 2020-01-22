Для территории вокруг "Самара Арены" создадут три мастер-плана

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению открытого международного конкурса по разработке трех мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона "Самара Арена".
Развивать планирую участок в границах улиц Ташкентской, Демократической, Волжского и Московского шоссе.
В состав комитета вошли первый заместитель министра строительства самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников, глава минэкономразвития Дмитрий Богданов, заместитель гендиректора по развитию ОАО "Корпорация развития Самарской области" Екатерина Иртикеева, зампред правительства Александр Карпушкин, министр строительства Иван Пивкин, первый заместитель главы Самары Максим Харитонов, министр строительства Евгений Чудаев, министр спорта Дмитрий Шляхтин.