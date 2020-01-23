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Работа и Кадры

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Самары января

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис Работа.ру составил список высокооплачиваемых вакансий в Самаре в начале года.

Одну из самых высоких зарплат в столице Поволжья предлагают менеджеру по логистике — от 96 тыс. рублей с учетом процентов от продаж. В обязанности кандидата входит подбор наемного транспорта для заказчика. Соискателям стоит учитывать, что доход этого специалиста складывается из невысокого фиксированного оклада и процента от сделок и продаж.

Высокие зарплаты в Самаре доступны также медицинским работникам. Например, сеть стоматологических клиник в январе ищет детского врача-стоматолога с окладом до 80 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь профильный опыт от 2 лет, а работать ему предстоит в команде с опытным наставником.

Хорошее вознаграждение самарцам традиционно предлагают за работу водителем грузового и пассажирского транспорта. В одном из сервисов по заказу такси соискателю обещают доход от 80 тыс. рублей в месяц. Преимущество такой работы — возможность самостоятельно определять свой график. Водитель-экспедитор с правами категории Е и опытом работы междугородних перевозок может рассчитывать на доход 90-120 тыс. рублей.

В городе есть высокооплачиваемые предложения и для представителей рабочих специальностей. Монтажник пожаротушения с опытом работы от 1 года может претендовать на зарплату до 100 тысяч рублей.

Традиционно на высокие зарплаты в Самаре могут претендовать IT-специалисты. Программисту, владеющему языком PHP, предлагают удаленную работу с ежемесячным окладом 70-85 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы не менее 3 лет и знать платформу управления продажами SuiteCRM или аналоги.

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