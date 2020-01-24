Работающие студенты в Самаре тратят на аренду квартиры почти половину дохода

44% зарплаты приходится отдавать студентам за аренду жилья в Самаре. В среднем по городу ежемесячный оклад студентов составляет около 29 тыс. рублей, при этом стоимость арендной ставки квартиры в Самаре составила 13 тыс. рублей в месяц.

Аналитический центр Авито сопоставил стоимость аренды однокомнатных квартир в 21 крупнейшем городе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагались студентам в IV квартале 2019 года. В среднем по стране это 32 600 рублей в месяц.

Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. рублей) и Екатеринбурге (34,5 тыс. рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 300 рублей), Ульяновске (24 400 рублей) и Ижевске (25 100 рублей).

Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придётся отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Затратно оказалось учиться также в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно).

Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.

В IV квартале 2019 года в Самаре студенты в среднем зарабатывали 29 400 рублей, при этом аренда однокомнатной квартиры в городе обходится в 13 тыс. рублей — это 44% ежемесячного дохода работающего студента. По соотношению доходов и затрат Самара оказалась на 11-й строчке рейтинга.