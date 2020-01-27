Молодые врачи и медсестры в Самаре получат дополнительные выплаты из городского бюджета

В понедельник, 27 января, на еженедельноем рабочем совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной были рассмотрены дополнительные меры поддержки для медицинских работников. К этой категории относятся участковые врачи-терапевты и участковые педиатры, врачи общей практики, медсестры участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики.

Напомним, с 1 января 2020 года в городе вступила в силу муниципальная программа "Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара" на 2020-2024 годы". Согласно ей, на доплаты смогут рассчитывать молодые специалисты не старше 35 лет, работающие в госучреждениях и оказывающие первичную врачебную помощь, с момента окончания обучения которых прошло не более трех лет. Для врачей такая выплата составит 5 тыс. рублей, для медицинских сестер 3 тыс. рублей.

Также в рамках действия программы предусмотрена компенсация части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории Самары.

Выплата будет предоставляться в размере 50% от стоимости договора по присмотру и уходу за детьми, но не более 5 тыс. рублей в месяц. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Если в семье несколько детей посещают частные дошкольные образовательные организации, в таком случае выплата предоставляется на каждого ребенка.

В рамках программы также предусмотрена компенсация за оплату съемного жилья до 12 тыс. рублей в месяц. Ее смогут получить медработники больниц самых отдаленных районов города: Куйбышевского и Красноглинского.