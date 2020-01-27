16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые врачи и медсестры в Самаре получат дополнительные выплаты из городского бюджета ЛДЦ Иммунологии и аллергологии более 25 лет помогает людям c заболеваниями иммунной системы Самара вошла в десятку городов, подвергающихся опасности заражения китайским коронавирусом Самарский диетолог предупредил, что ожирение может быть "заразным" В Кошкинском районе продолжает распространяться африканская чума свиней

Здравоохранение Общество

Молодые врачи и медсестры в Самаре получат дополнительные выплаты из городского бюджета

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 января, на еженедельноем рабочем совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной были рассмотрены дополнительные меры поддержки для медицинских работников. К этой категории относятся участковые врачи-терапевты и участковые педиатры, врачи общей практики, медсестры участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики.

Фото: samadm.ru

Напомним, с 1 января 2020 года в городе вступила в силу муниципальная программа "Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара" на 2020-2024 годы". Согласно ей, на доплаты смогут рассчитывать молодые специалисты не старше 35 лет, работающие в госучреждениях и оказывающие первичную врачебную помощь, с момента окончания обучения которых прошло не более трех лет. Для врачей такая выплата составит 5 тыс. рублей, для медицинских сестер 3 тыс. рублей.

Также в рамках действия программы предусмотрена компенсация части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории Самары.

Выплата будет предоставляться в размере 50% от стоимости договора по присмотру и уходу за детьми, но не более 5 тыс. рублей в месяц. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Если в семье несколько детей посещают частные дошкольные образовательные организации, в таком случае выплата предоставляется на каждого ребенка.

В рамках программы также предусмотрена компенсация за оплату съемного жилья до 12 тыс. рублей в месяц. Ее смогут получить медработники больниц самых отдаленных районов города: Куйбышевского и Красноглинского.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2