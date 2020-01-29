Ученый Самарского политеха Андрей Пимерзин удостоен премии РАН за достижения в области катализа

Российская академия наук присудила премию имени А.А.Баландина за 2019 год трем докторам химических наук, в числе которых - заведующий кафедрой "Химическая технология переработки нефти и газа" Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Андрей Пимерзин.

Как сообщили в пресс-службе вуза, высокой награды удостоены также заведующий лабораторией катализа переходными металлами и их соединениями Института органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук Виктор Коган и заместитель генерального директора по науке Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти Павел Никульшин. Ученые-соавторы получили премию за цикл работ "Новые представления о катализе сульфидами переходных металлов: от моделей к промышленным катализаторам".

Представленный труд включает статьи, опубликованные в период с 1988 по 2019 год, а также полученные авторами патенты. Уникальная работа представляет собой первое в России систематическое исследование структуры и динамической природы активных центров катализаторов (атомов активной каталитической фазы, при взаимодействии которых с молекулами реагентов происходит ускорение химических реакций) на основе сульфидов переходных металлов. Особое внимание ученые уделили вопросам разработки эффективных каталитических систем для гидроочистки нефтяных топлив.

Итогом исследований стало развитие нового направления "катализа сульфидами переходных металлов", связанного с разработкой принципов создания сульфидных катализаторов для различных гидрокаталитических превращений. Это позволило не только понять механизмы работы активных центров непосредственно в процессе реакций, но и выработать критерии, которым должны отвечать современные катализаторы гидроочисткиразличной функциональной направленности.

Полученные результаты апробированы на крупных отечественных и международных конференциях. Объекты интеллектуальной собственности защищены 14 патентами РФ. По материалам работы защищено семь кандидатских и две докторские диссертации.