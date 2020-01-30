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Здравоохранение Общество

Самарские инфекционные больницы готовятся к приему больных с коронавирусом

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области, по информации представителей регионального управления Роспотребнадзора, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако, несмотря на это, региональный минздрав готовит медицинские учреждения к возможному приему пациентов с таким диагнозом или подозрением на него.

Фото: http://ktv-ray.ru

Так, по словам заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, в настоящее вреям основная задача — предотвратить ввоз коронавирусной инфекции в регион. Для этого в аэропорту "Курумоч" проводится проверка на наличие повышенной температуры всех пассажиров, прилетающих зарубежными рейсами.

"Для этого специалисты с тепловизорами поднимаются на борт. Затем уже в аэропорту установлены стационарные тепловизоры, которые второй раз измеряют температуру пассажиров", — рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

По ее словам, за январь в аэропорт "Курумоч" прибыло из зарубежа 19 тыс. человек, и на данный момент ни одного пассажира с повышенной температурой выявлено не было.

Тем не менее медицинские организации и специалисты в Самарской области, как рассказала Татьяна Сочинская, обучаются работе с коронавирусной инфекцией, которая появилась в Китае в 2019 году. "Проводятся, в том числе, практические занятия, учения", — уточнила она, добавив, что работа эта ведется в плановом режиме.

В случае, если будут выявлены пациенты с повышенной температурой, специалисты будут действовать по выработанному алгоритму, сообщила Светлана Архипова. Так, у человека будут взяты анализы, и до получения результатов он будет изолирован.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Ирина Роганова, в свою очередь, сообщила, что специфических признаков, отличающих короновирус-2019 от других острых респираторных заболеваний или гриппа нет. Поэтому основной акцент врачи будут делать на анамнез — то есть на факт посещения гражданами Китая в течение последних 14 дней.

"Наши китайские коллеги говорят, что тяжелые формы (течения заболевания — прим. ред.) встречаются примерно в 25% случаев", — сообщила Ирина Роганова, добавив, что инфекция передается воздушно-капельным путем и контактным. Основная опасность этого коронавируса в том, что у части пациентов он провоцирует очень быстрое развитие пневмонии.

При этом, по словам Светланы Архиповой, вирус не стоек в окружающей среде. Соответственно, получать посылки из Китая не опасно.

В завершение отметим, что в настоящее время продолжает расти количество заболевших ОРВИ и гриппом. За последнее время около 11 тыс. человек обратились к врачам с симптомами этих заболеваний. "Это немного ниже эпидемиологического порога. Но количество обратившихся растет", — сообщила Светлана Архипова.

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