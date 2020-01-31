Перевозками из Самары в Рождествено могут заняться частники

Осуществлять пассажирские перевозки из Самары в Рождествено могут разрешить частным компаниям. Рассмотреть вопрос формирования механизма легализации их деятельности предложил председатель комитета Самарской Губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

"Наша задача сейчас посмотреть, как можно это направление, а именно речную переправу до с. Рождествено, переложить, по аналогии с сухопутными автомобильными перевозками, на частников. Сделать маршрутизацию. То есть отторговать маршруты и пустить в этом направлении частные компании, которые смогли бы конкурировать с СРПП — где-то его подтянуть, где-то задать нужный темп, чтобы перевозки у нас и более качественные были, и более скоростные. При этом, конечно, будет осуществляться жесткий контроль за безопасностью пассажироперевозок", — сказал Андрей Мурзов в ходе совместного выездного мероприятия комитета с целью ознакомления с ходом организации переправы в зимний период.

Речной транспорт является единственным регулярным видом сообщения с Самарой для более 6,5 тыс. жителей с. Рождествено и входящих в его состав населенных пунктов. Особенно много сложностей возникает в межнавигационный период. Ежедневный пассажиропоток судов на воздушной подушке в среднем составляет 1 тыс. пассажиров в будни и 1,3 тыс. пассажиров в выходные дни. Организацией регулярных пассажирских пригородных речных перевозок на данном маршруте занимается пока лишь ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".