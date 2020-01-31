Житель Самары поблагодарил инспекторов ДПС Оренбуржья за спасение из снежного плена

Житель Самары направил в УМВД России по Оренбургской области благодарность в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы, которые спасли его от снежного плена.

В новогодние праздники, 2 января, после снегопада вблизи с. Павловка Оренбургского района на резком повороте мужчина своевременно не среагировал и съехал с проезжей части в заснеженную обочину. Самостоятельно житель Самарской области выбраться не мог.

Сотрудники полиции, находившиеся на данном участке, обратили сразу внимание на беспомощного водителя и не задумываясь помогли вытащить его автомобиль из сугроба.