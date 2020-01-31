В больницах Самарской области введен карантин

Как стало известно "Волга Ньюс", в ряде больниц Самарской области введены ограничительные мероприятия в связи с ростом вирусной инфекции.

Так, в пресс-службе клиник Медицинского университета изданию сообщили, что в больнице введен карантин по гриппу. Более того, по информации медучреждения, такие ограничительные мероприятия вводятся во всех больницах области по приказу министерства здравоохранения. Однако на момент публикации материала подтвердить эту информацию в областном минздраве не удалось.

Тем не менее, ввод карантина в связи с гриппом подтвердили в пресс-службе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, уточнив, что он введен с 30 января. "Это стандартная ситуация. Такие мероприятия проводятся практически ежегодно", — уточнили в пресс-службе больницы. По данным издания, в настоящее время посещение больных, проходящих лечение в стационаре, запрещено.

Заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко Павел Мачехин при этом сообщил, что он информацией о введении в медучреждении карантина не располагает.

"Есть ограничительные мероприятия в связи с ростом вирусной инфекции. Это не карантин. Ограничено посещение больных, посетители приходят только в масках. Для медицинского персонала также усилены меры", — пояснил Павел Мачехин.