16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В больницах Самарской области введен карантин В Самарской области стали меньше пить и курить Самарские инфекционные больницы готовятся к приему больных с коронавирусом В Самарской области принят план по предупреждению завоза и распространения коронавируса Молодые врачи и медсестры в Самаре получат дополнительные выплаты из городского бюджета

Здравоохранение Общество

В больницах Самарской области введен карантин

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как стало известно "Волга Ньюс", в ряде больниц Самарской области введены ограничительные мероприятия в связи с ростом вирусной инфекции.

Так, в пресс-службе клиник Медицинского университета изданию сообщили, что в больнице введен карантин по гриппу. Более того, по информации медучреждения, такие ограничительные мероприятия вводятся во всех больницах области по приказу министерства здравоохранения. Однако на момент публикации материала подтвердить эту информацию в областном минздраве не удалось.

Тем не менее, ввод карантина в связи с гриппом подтвердили в пресс-службе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, уточнив, что он введен с 30 января. "Это стандартная ситуация. Такие мероприятия проводятся практически ежегодно", — уточнили в пресс-службе больницы. По данным издания, в настоящее время посещение больных, проходящих лечение в стационаре, запрещено.

Заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко Павел Мачехин при этом сообщил, что он информацией о введении в медучреждении карантина не располагает.

"Есть ограничительные мероприятия в связи с ростом вирусной инфекции. Это не карантин. Ограничено посещение больных, посетители приходят только в масках. Для медицинского персонала также усилены меры", — пояснил Павел Мачехин.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2