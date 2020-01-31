Во всех школах региона объявили карантин

В целях профилактики простудных заболеваний во всех школах губернии с 3 по 8 февраля (включительно) вводится карантин, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Ограничения вводятся в связи с тем, что в соседних областях эпидемпорог превышен, а также в целях недопущения распространения простудных заболеваний в образовательных учреждениях региона.

Также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора организованы проведение противоэпидемических мероприятий и ежедневный мониторинг численности заболевших обучающихся по установленной форме в режиме онлайн. В дошкольных организациях области проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Учебный процесс при этом останавливаться не будет. Все ученики школ, закрытых на карантин, будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно.