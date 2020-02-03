Больше всего раздражают руководителей раздражают опоздания, курильщики, болтуны и сквернословы

Опоздания, частые перекуры, нерабочие телефонные беседы и использование ненормативной лексики — самые неприятные бытовые привычки сотрудников в глазах работодателей Приволжского федерального округа. Такое поведение раздражает большинство руководителей, которые поучаствовали в опросе сервиса.

Как выяснили аналитики Авито Работы, 47% опрошенных руководителей в ПФО больше всего не нравится привычка опаздывать и уходить с работы раньше времени. Частые перекуры и телефонные беседы, не связанные с работой отметили как одну из самых неприятных привычек сотрудников по 46% респондентов.

В антирейтинг также вошли использование ненормативной лексики в общении с коллегами (42%), обсуждение сплетен на рабочем месте (41%) и слишком активное пользование соцсетями (37%).

Любопытно, что забывчивость сотрудников (не выключили свет, кондиционер и так далее в конце рабочего дня) вызывает нарекания работодателей втрое чаще, чем отлучки по семейным обстоятельствам — соответствующие варианты ответов выбрали 32% и 10% респондентов соответственно.

Кроме того, руководителей раздражает, когда в течение рабочего дня сотрудники устраивают продолжительные обеденные перерывы (19%) или едят на рабочем месте (17%).

Только 8% руководителей отметили, что их ничего не раздражает в бытовых привычках сотрудников.

87% респондентов борются с описанными выше явлениями, и только 13% считают их неизбежными. Большинство опрошенных руководителей предпочитают использовать устную коммуникацию для улучшения ситуации: 68% работодателей проводят индивидуальные беседы, 64% респондентов делают устные напоминания о правилах поведения на собраниях. Однако 29% руководителей предпочитают не ограничиваться словами, а применять денежные наказания (удержание части зарплаты, лишение премии).

В ходе опроса респонденты указали и более экзотические формы борьбы с плохими привычками сотрудников. 7% используют нестандартные форматы (отжимания, планка, деньги в общую копилку), 6% практикуют неоплачиваемые отработки. Еще 4% размещают информацию о сотрудниках на досках позора.

В онлайн-опросе, который проводился в январе 2020 года, приняли участие 1 000 руководителей компаний со всей России.