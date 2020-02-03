Стали известны самые популярные профессии среди молодежи в Самаре

Сервис Работа.ру определил самые популярные профессии для молодежи в Самаре. Исследование проводилось на базе резюме соискателей 18-23 лет, созданных с начала 2019 года.

Самой популярной среди самарской молодежи оказалась работа в сфере ритейла — это профессии продавца, в том числе продавца-кассира и продавца-консультанта. С начала 2019 года молодые соискатели создали и опубликовали почти 400 резюме для поиска работы по этим профессиям. При этом, больше 100 человек рассчитывали устроиться на позицию продавца-кассира.

Многие самарцы искали работу администратором. Такие специалисты нужны не только в сфере ритейла, но и в ресторанном и гостиничном бизнесе. А вот работать в доставке готовые немногие. Менее 100 молодых соискателей из Самары опубликовали резюме для трудоустройства курьером.

Активнее всего молодые люди ищут работу в январе и июле — именно в эти месяцы они создали больше всего резюме на сервисе Работа.ру.

По всей России топ самых популярных молодежных профессий отличается незначительно. "Молодые люди часто ищут временный вариант трудоустройства, который не требует значительного опыта работы, — говорит Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру. - Кто-то подрабатывает во время учебы в университете, а кто-то — сразу после его окончания, пока не определился с карьерными планами. Таких вакансий много в сфере ретейла, ресторанного и гостиничного бизнеса. Но практика показывает, что, начав с позиции официанта или администратора, можно сделать успешную карьеру. Начинающему специалисту не стоит бояться пробовать разные профессии, чтобы понять, чем он действительно хочет заниматься в будущем".