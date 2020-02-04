3 февраля в отеле "Ренессанс Самара" прошло праздничное награждение призеров и лауреатов конкурса "Клиника года - 2019".

Самарская офтальмологическая клиника заняла первое место с номинации "Лучшая офтальмологическая клиника", обогнав по результатам голосования больницу им. Т. И. Ерошевского, Клинику Бранчевского, Центр коррекции зрения "Октопус", Семейную клинику "Косма".

Такой результат — итог каждодневной работы сотрудников и Самарской офтальмологической клиники, и сотрудников салона оптики "Роскошное Зрение".

Самарская офтальмологическая клиника — проект сети оптических салонов "Роскошное Зрение" — разрабатывает и внедряет инновационные методики коррекции зрения. В 2019 году она расширила спектр своих услуг: появилась лаборатория и начали вести прием узкие специалисты — массажист, эндокринолог, невролог. Клинику ценят за комфорт, индивидуальный подход и сервис. Специалисты регулярно обучаются на инновационных площадках у партнеров за рубежом и имеют высокую квалификацию. Врачи с огромным стажем и опытом оказывают помощь даже самым маленьким пациентам с рождения.

Использование инновационных методов лечения, внедрение эффективных методик по исправлению и корректировке зрения, комплексный подход позволяют клинике строить серьезные планы.

В 2020 году планируется открыть еще 4 дополнительных кабинета для приема узких специалистов, что позволит более точечно и комплексно подходить к вопросам здоровья глаз пациентов.

Самарская офтальмологическая клиника:

ул. Антонова-Овсеенко, 59Б

тел: 8 (846) 991-90-91

сайт: www.zrenie100.ru

ежедневно с 8:00 — 20:00

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