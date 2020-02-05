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Здравоохранение Общество

Главврач самарской поликлиники №15 уволен с должности

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 февраля, главный врач 15-й поликлиники лишился своей должности — трудовой договор с ним был расторгнут министерством здравоохранения. Поликлиника находится на улице Фадеева, 65а и обслуживает население Промышленного района Самары.

"Поводом стал вопиющий случай: заведующий отделением отказал пациенту в направлении на госпитализацию в онкоцентр. Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". До всех остальных главврачей будет еще раз доведен порядок финансирования работ по онкологии", — говорится в сообщении официальной группы правительства Самарской области в соцсетях.

Напомним, этой ситуации в своем послании коснулся и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что "государство тратит колоссальные деньги на борьбу с раком. Но вся эта работа может разбиться о равнодушие и безграмотность, о непрофессионализм на местах".

"Человек обратился в наш онкоцентр, ему поставили диагноз — онкология, для госпитализации ему было необходимо в поликлинике сдать анализы. Завотделением отправил человека, сказав ему, что "мы не можем дать это направление, поскольку с нашего лечебного учреждения спишут деньги. Это не врач, это бездушный учетчик денежных знаков! И все насмарку при таком отношении к делу, и такие случаи бросают тень на все профессиональное сообщество самарских медиков. Абсолютное большинство их — высокопрофессиональные, чуткие к чужой беде люди. Но такие случаи — вопиющие", — возмутился губернатор.

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