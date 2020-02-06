В ближайшие дни в Самарской области будет морозно

В Самарской области в ближайшие дни ночная температура составит -17...- 20 °C, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 6 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Гололедица.

В пятницу, 7 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. Местами гололедица. Днем небольшой, по юго-востоку области умеренный снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами гололедица.

В субботу, 8 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица.