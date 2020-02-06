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ЖКХ и благоустройство Общество

На ул. Советской Армии проседает асфальт

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на ул. Советской Армии неподалеку от пересечения с ул. 8-й радиальной проваливается асфальт.

В конце ноября прошлого года "Самарские коммунальные системы" и мэрия областной столицы предупреждали горожан о предстоящем ремонте на водоводе диаметром 900 мм на участке от Тихвинской до 8-й Радиальной. Завершить работы хотели до 2 декабря. Уже 6 декабря жители Самары стали жаловаться в соцсети, что никаких следов ремонтных работ на участке не наблюдается, вместо этого у края проезжей части проседает грунт, а асфальт потрескался. К концу января провал на дороге увеличился настолько, что для разъезда на двухполосной проезжей части автомобилям осталась одна полоса.

По информации "СКС", сейчас на дороге выставляется ограждение, будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе. Однако сроки их проведения не уточняются.

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