Детей медработников будут брать в садики в первую очередь

Депутаты Самарской губернской думы в четверг, 13 февраля, рассмотрят поправки в областной закон "О государственной поддержке граждан, имеющих детей". В частности, планируется рассмотреть вопрос об установлении права на первоочередной прием в школы и детские сады для детей медицинских работников поликлиник и скорой медицинской помощи.

Учитывая, что докладчиками по теме заявлены представители главного управления правового обеспечения аппарата губдумы и областного минобра, вероятно, с согласованием поправок проблем не возникнет.

Отметим, в настоящее время по областному законодательству право на внеочередной прием в детские сады имеют дети педагогических работников, работающих в этих учреждениях. Право на первоочередной прием в детские сады имеют дети одиноких родителей.

По федеральному законодательству право на внеочередной прием имеют дети прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета. В первоочередном порядке в детсады зачисляются дети полицейских, военнослужащих, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, дети из неполных семей.