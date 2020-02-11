16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как выйти из тени, если вы хорошо работаете, но вас не ценят Что происходит на рынке труда: итоги-2019 Средняя зарплата по Самаре в 2019 году составила 34,6 тыс. рублей Страх остаться без пенсии удерживает треть россиян от перехода на фриланс Дмитрий Азаров рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

Работа и Кадры

Работа.ру выяснила, сколько может заработать стоматолог в Самаре

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В честь Международного дня стоматолога, который отмечался 9 февраля, сервис по поиску работы выяснил, на какие зарплаты могут рассчитывать самарские специалисты. Исследование проводилось среди всех опубликованных вакансий в Самаре в январе 2020 года.

В среднем по России соискателям в области стоматологии предлагают зарплату в 55 тыс. рублей в месяц. На самый высокий оклад в профессии может рассчитывать врач стоматолог-ортопед — 110 тыс. рублей в месяц.

Самарская сетевая стоматология в поисках детского-врача стоматолога, в обязанности которого будет входит терапия и хирургия. Успешному кандидату предлагают до 80 тыс. рублей в месяц, а также частичную компенсацию за повышение квалификации.

Стоматологам, которые готовы к переезду ради высокой зарплаты, стоит присмотреться к предложениям в Воронеже. Именно там работодатели предлагают стоматологам самый высокий оклад по России — в среднем 114 тыс. рублей в месяц. Там, как правило, специалист в этой профессии с опытом работы от трех лет может зарабатывать в городе от 100 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат, готовый сменить ради работы город, кроме высокого дохода, также может получить соцпакет и жилье.

Работодатели предъявляют для стоматологов всех специализаций довольно строгие требования. Соискатели должны иметь действующие сертификаты для работы по профессии и дипломы о соответствующем образовании. Для большинства вакансий требуется существенный опыт работы —  5 лет и более.

По данным Работа.ру, женщин, которые ищут работу стоматологом, на 8% больше мужчин. Большинство женщин работает в стоматологии терапевтами, а мужчины —  в хирургии. Средний возраст соискателей вакансий стоматолога в России составляет 37 лет. Молодые кандидаты (32 года) чаще ищут вакансии по профессии стоматолог-ортодонт, а их коллеги постарше (43 года) —  стоматолог-пародонтолог.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1