Работа.ру выяснила, сколько может заработать стоматолог в Самаре

В честь Международного дня стоматолога, который отмечался 9 февраля, сервис по поиску работы выяснил, на какие зарплаты могут рассчитывать самарские специалисты. Исследование проводилось среди всех опубликованных вакансий в Самаре в январе 2020 года.

В среднем по России соискателям в области стоматологии предлагают зарплату в 55 тыс. рублей в месяц. На самый высокий оклад в профессии может рассчитывать врач стоматолог-ортопед — 110 тыс. рублей в месяц.

Самарская сетевая стоматология в поисках детского-врача стоматолога, в обязанности которого будет входит терапия и хирургия. Успешному кандидату предлагают до 80 тыс. рублей в месяц, а также частичную компенсацию за повышение квалификации.

Стоматологам, которые готовы к переезду ради высокой зарплаты, стоит присмотреться к предложениям в Воронеже. Именно там работодатели предлагают стоматологам самый высокий оклад по России — в среднем 114 тыс. рублей в месяц. Там, как правило, специалист в этой профессии с опытом работы от трех лет может зарабатывать в городе от 100 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат, готовый сменить ради работы город, кроме высокого дохода, также может получить соцпакет и жилье.

Работодатели предъявляют для стоматологов всех специализаций довольно строгие требования. Соискатели должны иметь действующие сертификаты для работы по профессии и дипломы о соответствующем образовании. Для большинства вакансий требуется существенный опыт работы — 5 лет и более.

По данным Работа.ру, женщин, которые ищут работу стоматологом, на 8% больше мужчин. Большинство женщин работает в стоматологии терапевтами, а мужчины — в хирургии. Средний возраст соискателей вакансий стоматолога в России составляет 37 лет. Молодые кандидаты (32 года) чаще ищут вакансии по профессии стоматолог-ортодонт, а их коллеги постарше (43 года) — стоматолог-пародонтолог.