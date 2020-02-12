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Здравоохранение Общество

В Самаре уволен стоматолог, отказавшийся принимать пациентов с ВИЧ

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоматолог-хирург районной стоматологической поликлиники в Самаре не смогла оспорить свое увольнение за неоднократный отказ в приеме пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Фото: pexels.com

Как рассказала Волга Ньюс, адвокат Елена Зимина, представлявшая в суде интересы поликлиники,  и первая, и апелляционная инстанция встали на сторону работодателя.

"В течение месяца сотрудница дважды отказала в приеме людям с ВИЧ-инфекцией", — сообщила Елена Зимина и сказала, что это происходило летом 2019 г. и стало причиной увольнения сотрудницы.

"Ее уволили по статье — за неоднократное неисполнение работником своих должностных обязанностей", — пояснила Елена Зимина, добавив, что с этим же врачом аналогичная ситуация была в 2015 году. И тогда было вынесено предписание, что  врач не имеет права отказывать в лечении подобным пациентам.

Врач не согласилась с решением комиссии об увольнении и обратилась в Кировский районный суд в попытке оспорить свое увольнение. Елена Зимина отказалась сообщать Волга Ньюс, о какой именно поликлинике идет речь. Но, согласно сведениям, опубликованным на сайтах судов, речь о Самарской стоматологической клинике № 2 Промышленного района и стоматологе-хирурге этого учреждения Марине Семеновой.

Между тем Семенова ранее выступала в СМИ, рассказывая о конфликте с главврачом учреждения. "По словам сотрудников поликлиники, главный врач Сергей Буланов, издает внутриполиклинические приказы, осложняющие работу медперсонала. По распоряжению Буланова в поликлинике появилась должность замглавврача по платному приему, в обязанности которого входит наблюдение за врачами, за что ему платят 3% от средств за платный приём пациентов врачами. Возмущенные действиями руководителя врачи планировали в знак протеста перекрыть одну из городских автодорог," — писали СМИ.

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