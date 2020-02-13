Жители Самары боятся сплетен и увольнений из-за служебных романов

Сервис Работа.ру выяснил, как жители России и Самары относятся к служебным романам, чего опасаются и что для них важнее — карьера или любовь. В исследовании приняли участие 4600 пользователей сервиса из всех регионов России.

Больше половины респондентов (53%) считают уместными романтические отношения на работе. При этом каждый четвертый во время опроса уточнил, что служебный роман лучше все же скрывать от руководства.

В Самаре чуть более консервативные граждане, чем в целом по России — только 47% самарцев, принявших участие в опросе, считают служебные романы уместными. При этом 17% респондентов считают, что от руководства отношения лучше скрывать. Остальные 53% жителей Самары негативно относятся к романтике на рабочем месте.

Скрывать отношения от коллег и начальства приходилось 31% опрошенных пользователей, хотя большинство россиян (69%) не попадали в такую ситуацию. В Самаре ответы участников опроса почти не отличаются. Скрывали свои отношения 34% самарцев.

Россияне не боятся конфликтов с руководством или увольнения из-за отношений на рабочем месте, но опасаются сплетен коллег (31% опрошенных указали этот вариант). Главная проблема романа с коллегой, по мнению россиян, в том, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе, и наоборот — так ответили 44% россиян. Оставшиеся 9% респондентов могли предложить свой вариант ответа. В целом по стране респонденты говорили: "На работе надо работать".

В Самаре респонденты переживают, что ссоры со второй половинкой-коллегой могут повлиять на карьеру, и наоборот (38%). Самарцы также очень боятся сплетен о романе среди коллег — 36% ответов в городе. Еще 17% опрошенных переживают, что отношения на рабочем месте могут привести к увольнению. Меньше всего респонденты беспокоятся о возможном недовольстве начальства.

Карьера или любовь? Большинство россиян (62%) уверены, что найдут компромисс, если столкнутся с таким выбором. Четверть опрошенных все же пожертвует отношениями. Только 14% выберут любимого человека, а не работу.

Интересно, что среди женщин и мужчин отличается доля карьеристов и романтиков. Работу выбрали 25% девушек, а отношения — только 13%. Доля мужчин, готовых сделать ставку на отношения с коллегой, больше — 15%.

"Большинство компаний нейтрально относятся к романтическим отношениям на работе, если они не мешают делу, и роман не связал начальника с подчиненным. Однако некоторые работодатели все же опасаются, что романтика на рабочем месте может негативно повлиять на деятельность сотрудников. В прошлом году Работа.ру выяснила, разделяют ли жители России эти опасения. Тогда только 8% респондентов указали на негативное влияние романов на работоспособность. А 40% опрошенных, напротив, отмечали рост эффективности", — говорит Юлия Санина, HR-директор сервиса Работа.ру.