Первый региональный центр амбулаторной онкологической помощи принимает пациентов

Новое учреждение работает на базе Самарской городской клинической больницы № 8, благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений нацпроекта. И главное в этом деле — раннее выявление. С работой центра уже ознакомился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Центр оснащен диагностическим оборудованием экспертного класса и укомплектован квалифицированными специалистами. В структуру ЦАОП входят кабинеты приема врача-онколога, эндоскопическое отделение и кабинеты ультразвуковой диагностики. Жители Самары и области могут получить комплексный осмотр и лечение.

"У нас можно провести полный первичный скрининг и провести углубленное обследование желудочно-кишечного тракта, выполнить рентгеновское и ультразвуковое обследования, колоноскопию, гастроскопию и сделать выводы о наличии онкопроцесса в организме пациента, — рассказал главный врач Самарской городской клинической больницы № 8 Сергей Пушкин. — Исследования можно напрямую отправить в онкоцентр, при этом избежав дублирования и повторного прохождения процедур. Это значительно ускоряет постановку диагноза и начало лечения".

В своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров особое внимание уделил вопросам развития здравоохранения, в том числе совершенствованию работы онкологической службы региона. Одно из приоритетных направлений — доступность диагностической помощи и качество лечения.

Оборудование — самое современное, оно позволяет увидеть и досконально изучить невидимые процессы в организме. Это два аппарата УЗИ экспертного класса, два аппарата гастроскопии, два колоноскопа и цифровой маммограф. Кроме того, задействованы и остальные возможности многопрофильной больницы, что дает пациенту возможность получить грамотную консультацию всех специалистов.

С декабря прошлого года здесь уже получили помощь более 600 пациентов, врачами выполнено более 1000 исследований. Сейчас центр принимает по направлению не только граждан, территориально прикрепленных к клинической больнице № 8, но пациентов со всего города и сельских районов области. Очередей нет — учреждение работает в две смены до 20:00 и по субботам. В начале 2020 года здесь открылось отделение химиотерапии и дневной стационар.

Чтобы попасть на обследование, достаточно взять направление у врача поликлиники, договориться по времени с регистратурой центра и подготовиться к процедуре. Такие неприятные и болезненные манипуляции, как гастроскопия и колоноскопия, делаются под анестезией.

Также здесь можно сделать маммографию. "Цифровой маммограф помогает выявить патологию молочной железы, — рассказала заместитель главного врача по лечебной работе больницы № 8 Марина Цветкова. — Результаты обследования можно сразу же направить в онкологический центр. Напомню, каждой женщине старше сорока лет рекомендовано каждый год проходить маммографию. Не помешают и регулярные самообследования — осмотр и пальпация молочных желез. Если вас что-то насторожило, немедленно обратитесь к врачу".