Светлана Пряникова стала директором Самарской областной библиотеки

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов представил коллективу Самарской областной универсальной научной библиотеки нового директора Светлану Пряникову.
До этого 12 лет Светлана Пряникова исполняла обязанности заместителя министра культуры по правовым, кадровым и финансовым вопросам.
"Светлана Юрьевна очень опытный руководитель в сфере культуры. Несмотря на то, что она не является узкопрофильным специалистом библиотечного дела, ее профессиональный опыт, умения и навыки сослужат большую пользу нашей главной библиотеке региона, — сказал министр культуры Борис Илларионов. — Если говорить о стратегическом и перспективном развитии библиотеки, библиотечного дела в регионе, то это, конечно, позиционирование областной универсальной научной библиотеки как главного информационного центра, который объединяет в себе все ресурсы, все возможности работы на современном уровне. Особенно это важно сейчас, когда в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина, очень большое внимание уделяется модернизации библиотек".
Борис Александрович поблагодарил за работу Наталья Малкову, которая временно исполняла обязанности директора.
Светлана Юрьевна Пряникова в 1995 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начала в 1989 году в Отделе социальной защиты населения Администрации Промышленного района г. Самары. С 1997 года работала в Администрации Советского района г. Самары начальником правового отдела, заместителем главы администрации.
С 2004 года руководитель правового-кадрового управления министерства культуры, молодежной политики и спорта Самарской области.
С 2008 года назначена заместителем министра — руководителем управления правового-кадрового обеспечения и охраны объектов культурного наследия министерства культуры Самарской области.
С 2015 года назначена заместителем министра — руководителемд епартамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области.