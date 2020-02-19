Светлана Пряникова стала директором Самарской областной библиотеки

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов представил коллективу Самарской областной универсальной научной библиотеки нового директора Светлану Пряникову.

До этого 12 лет Светлана Пряникова исполняла обязанности заместителя министра культуры по правовым, кадровым и финансовым вопросам.

"Светлана Юрьевна очень опытный руководитель в сфере культуры. Несмотря на то, что она не является узкопрофильным специалистом библиотечного дела, ее профессиональный опыт, умения и навыки сослужат большую пользу нашей главной библиотеке региона, — сказал министр культуры Борис Илларионов. — Если говорить о стратегическом и перспективном развитии библиотеки, библиотечного дела в регионе, то это, конечно, позиционирование областной универсальной научной библиотеки как главного информационного центра, который объединяет в себе все ресурсы, все возможности работы на современном уровне. Особенно это важно сейчас, когда в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина, очень большое внимание уделяется модернизации библиотек".

Борис Александрович поблагодарил за работу Наталья Малкову, которая временно исполняла обязанности директора.