Таможня пресекла незаконный ввоз в регион 33 тыс. единиц табачной продукции

С начала 2020 г. должностными лицами Самарской таможни выявлено четыре факта незаконного ввоза табачной продукции с территории Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проведенных мероприятий мобильными группами Самарской таможни пресечен незаконный ввоз более 33 тыс. единиц табачной продукции (сигареты, табак для кальяна). По данным фактам возбуждено три дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП России, проводятся проверки по признакам преступления предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, назначена таможенная экспертиза. Товар, явившийся предметом правонарушения, изъят.