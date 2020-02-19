Таможня пресекла незаконный ввоз в регион 33 тыс. единиц табачной продукции

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С начала 2020 г. должностными лицами Самарской таможни выявлено четыре факта незаконного ввоза табачной продукции с территории Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.