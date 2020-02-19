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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина детям расскажут о легендарном русском оружии

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее им. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) 23 февраля в 11:00 и в 14:00 пройдет образовательная встреча "Доблесть русского оружия" (6+).

Мероприятие ориентировано на школьников и их родителей.

Во время встречи участники произведут холостой выстрел из массо-габаритного макета АК, узнают о модели Т-34 и о подвигах куйбышевцев, о достижениях в области авиации - от самолета "Илья Муромец" до легендарного штурмовика "Ил-2"; проведут опыты по действию реактивной силы.

Программа предполагает и развлекательные площадки: сбор пазлов с плакатами времен Великой Отечественной войны и мастер-класс по изготовлению сувенира.

Кроме того, в течение всего дня посетители смогут принять участие в викторине на знание русского оружия.

Запись на встречу по телефону +7 (846) 333 64 23.

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