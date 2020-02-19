Россельхозбанк выступил партнером Дня российской науки в Сызранском филиале СГЭУ

4 февраля, в преддверии Дня российской науки, в Сызранском филиале СГЭУ состоялся научный форум "Наука в бизнесе: 2020". Россельхозбанк в качестве одного из основных партнеров и экспертов мероприятия представила руководитель дополнительного офиса в Сызрани Анастасия Утиганова, которая по совместительству преподает банковское дело в данном учебном заведении.

В форуме, помимо студентов и преподавателей, приняли участие приглашенные эксперты научного сообщества, представители бизнеса, ведущих банков региона, органов внутренних дел, сферы образования и государственных структур.

Форум направлен на популяризацию молодежной науки, стимулирование молодых специалистов к изучению правового аспекта экономики и выстраивание профессиональной карьеры в бизнесе.

"Самарский региональный филиал Россельхозбанка оказывает активную поддержку вузам области и содействует повышению финансовой грамотности студентов, - рассказал директор Раиль Багдалов, - много лет у нас действует стипендиальная программа для лучших студентов Самарского государственного аграрного университета, в ближайшее время предстоит ряд интересных проектов и практических лекций для студентов экономических вузов области".

"Экономический рост региона напрямую зависит от молодых кадров, - утверждает ректор Сызранского филиала СГЭУ Светлана Кожевникова, - которым мы даем фундаментальные знания в профессии, а представители Россельхозбанка, в свою очередь, делятся со студентами на подобных мероприятиях практическим опытом и мотивируют их к учебе, особо активных награждают ценными подарками. Благодаря подобному сотрудничеству банка и вуза студенты более эффективно погружаются в профессию и приобретают реальные навыки для будущей работы".

"Для меня работа со студентами - это прежде всего новые люди, знакомства и опыт, - рассказала управляющая филиалом банка в Сызрани Анастасия Утиганова, - развитие навыка оратора для большой аудитории, наставническая работа. Студентам предоставляется возможность узнать систему банка из первых рук, а нам - увидеть потенциальных сотрудников".