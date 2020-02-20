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Кино Культура

Борис Кожин покажет фильм "Восхождение" в "Художественном"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Киноклуб "Треугольник" в кинотеатре "Художественный" 20 февраля в 19:00 проведет лекторий по фильму Ларисы Шепитько "Восхождение" (16+, 1976 г., СССР).

Гостем лектория станет самарский кинодокументалист Борис Кожин, он расскажет об актере Анатолии Солоницыне. Показ приурочен к Дню защитника Отечества.

Военная драма Ларисы Шепитько "Восхождение", снятая по повести Василя Быкова "Сотников", в 1977 году стала первым советским фильмом, удостоенным "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

"У Василя Быкова есть повесть "Сотников". Прочтите ее - и вы поймете, что такое Великая Отечественная война, вы поймете, какой это ужас и как все непросто, - говорит Борис Кожин. - Посмотрите фильм Ларисы Шепитько "Восхождение", и вы многое поймете о Великой Отечественной войне - какая это трагедия, загадка, тайна, до сих пор не раскрытая, хотя и прошло уже 75 лет".

Гости кинолектория услышат рассказ об актере Анатолии Солоницыне, исполнителе одной из ролей в фильме, и его связи с Самарой.

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