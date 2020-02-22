В Самарской библиотеке пройдет встреча с писательницей Эвелиной Глазковой

В среду, 26 февраля, в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча с писательницей Эвелиной Глазковой (6+).
Эвелина Николаевна Глазкова — самарский писатель и композитор, лауреат фестивалей авторской патриотической песни. Ее произведения исполняют известные самарские детские коллективы.
Эвелина Николаевна расскажет гостям о своем трудном военном детстве, прочитает вслух отрывки из книг. Прозвучат стихи и песни автора о Великой Отечественной войне.
Встреча из цикла "Дети войны. 1941–1945 годы" пройдет в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Эвелина Глазкова — член Российского Союза профессиональных литераторов и Союза писателей. Дважды номинант международной премии "Филантроп" в номинациях "Литература" и "Композитор". Лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Литература" среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Дважды лауреат литературного конкурса Самарской области среди авторов-инвалидов. Лауреат открытого городского конкурса "Подари Самаре песню", лауреат "Ветеранской книги рекордов-2012" в номинации "Культура и искусство". Литературный сотрудник журнала писателей России "Невский альманах".