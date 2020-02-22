16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область признана абсолютным лидером ПФО в первом конкурсе президентских грантов В Самаре собрали "Корзину доброты" На выставке бездомных животных самарцы смогут взять себе друга Благотворительный фонд "Хорошие истории" подвел итоги работы за год Национальный совет по корпоративному волонтерству проведет эко-акцию

Общественные организации Общество

Самарская область признана абсолютным лидером ПФО в первом конкурсе президентских грантов

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область признана лидером в Приволжском федеральном округе по итогам первого конкурса президентских грантов. Регион представляли и стали лучшими 65 проектов — они получат президентские гранты на сумму более 110 млн рублей.

На втором месте — Пермский край с 32 проектами (около 67 млн руб.), третью строчку заняла Нижегородская область — 36 проектов на 61 млн рублей. Меньше всего у Республики Марий Эл — 4 заявки почти на 6 млн рублей, сообщает sova.info.

Напомним, гранты президента страны Владимира Путина получают социально значимые проекты, которые призваны улучшить жизнь в регионе. Одним из них, например, является "Том Сойер Фест" — фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры приводят в порядок старинные здания, которые официально не являются памятниками архитектуры. Этот самарский проект вошел в топ-100 лучших проектов России 2017 года.

Всего же на первый конкурс в 2020-м поступило более 9300 заявок от почти 8 тыс. НКО. В числе победителей оказалось порядка 2 тыс. организаций, которые получат в целом свыше 4 млрд рублей. К слову, почти такую же сумму — 3,7 млрд руб. — победители планируют привлечь для софинансирования своих проектов.

Отметим, Самарская область в этом году улучшила свои показатели вдвое: в 2019-м от 63 региона победил 31 проект и получил президентский грант в размере 62,2 млн рублей.

Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля и продлится до 31 марта. Итоги подведут в июне.

Гид потребителя

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1