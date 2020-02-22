Самарская область признана абсолютным лидером ПФО в первом конкурсе президентских грантов

Самарская область признана лидером в Приволжском федеральном округе по итогам первого конкурса президентских грантов. Регион представляли и стали лучшими 65 проектов — они получат президентские гранты на сумму более 110 млн рублей.

На втором месте — Пермский край с 32 проектами (около 67 млн руб.), третью строчку заняла Нижегородская область — 36 проектов на 61 млн рублей. Меньше всего у Республики Марий Эл — 4 заявки почти на 6 млн рублей, сообщает sova.info.

Напомним, гранты президента страны Владимира Путина получают социально значимые проекты, которые призваны улучшить жизнь в регионе. Одним из них, например, является "Том Сойер Фест" — фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры приводят в порядок старинные здания, которые официально не являются памятниками архитектуры. Этот самарский проект вошел в топ-100 лучших проектов России 2017 года.

Всего же на первый конкурс в 2020-м поступило более 9300 заявок от почти 8 тыс. НКО. В числе победителей оказалось порядка 2 тыс. организаций, которые получат в целом свыше 4 млрд рублей. К слову, почти такую же сумму — 3,7 млрд руб. — победители планируют привлечь для софинансирования своих проектов.

Отметим, Самарская область в этом году улучшила свои показатели вдвое: в 2019-м от 63 региона победил 31 проект и получил президентский грант в размере 62,2 млн рублей.

Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля и продлится до 31 марта. Итоги подведут в июне.