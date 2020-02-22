В регионе сохранится ночной туман и гололедица

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в субботу, 22 февраля, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью и в первой половине дня 23 февраля местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее. На дорогах гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

— в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;

— держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

— у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.