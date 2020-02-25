Писательница Эвелина Глазкова выступит в областной детской библиотеке

26 февраля в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча с писательницей Эвелиной Глазковой (6+).

Эвелина Николаевна Глазкова — самарский писатель и композитор, лауреат фестивалей авторской патриотической песни. Ее произведения исполняют известные самарские детские коллективы.

Эвелина Николаевна расскажет гостям о своем трудном военном детстве, прочитает вслух отрывки из книг. Прозвучат стихи и песни автора о Великой Отечественной войне.

Встреча из цикла "Дети войны. 1941–1945 годы" пройдет в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.