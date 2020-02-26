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В Самарском бизнес-инкубаторе научат защищаться от недобросовестных контрагентов

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 февраля, в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3) с 11:00 до 13:00 состоится совещание с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгением Борисовым совместно с УФНС России по Самарской области.

Участники мероприятия обсудят порядок и методы осуществления контрольно-надзорной деятельности налоговыми органами в отношении налогоплательщиков на современном этапе, а также оценку рисков взаимодействия налогоплательщиков с контрагентами.

На совещании будут рассмотрены инструменты контроля налоговых органов, инструкция по выбору контрагента, как защитить свой бизнес от недобросовестных контрагентов, проблемы субсидиарной ответственности, новые юридические практики, IT-технологии и другое.

Данная тема может быть интересна для налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, где объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Цель мероприятия — минимизировать риски при ведении финансово-хозяйственной деятельности в современных условиях.

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