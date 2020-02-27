Проверкой информации о заражении учеников самарской школы туберкулезом занялись следователи

Следственным отделом по Промышленному району города Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту появления в СМИ информации о заражении учеников одной из местных школ туберкулезом, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне средства массовой информации писали, что родители учеников школы № 36 сообщают в соцсетях о заражении нескольких детей туберкулезом от учителя физкультуры. В мэрии не ответили на вопрос о том, сколько случаев заболевания зафиксировано в школе и соответствует ли действительности информация о заражении от учителя. Однако там сообщили, что ситуация находится на контроле городского департамента образования. Теперь к проверке подключились и правоохранители.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУ СК.