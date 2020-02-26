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Общество

В самарской школе проверяется сообщение о заражении учеников туберкулезом

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Родители учеников школы № 36 пишут в соц сетях, что несколько детей заразились туберкулезом от учителя физкультуры, пишет samru.ru

В мэрии не ответили на вопрос о том, сколько случаев заболевания зафиксировано в школе, и соответствует ли действительности информация о заражении от учителя. Однако там сообщили, что ситуация находится на контроле городского департамента образования.

"Совместно с Управлением Роспотребнадзора Самарской области в школе проводятся проверки, в том числе школьной столовой. В случае выявления серьезных нарушений будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц", — говорится в ответе администрации.

На странице школы в Twitter сообщалось, что 22 февраля в учреждении провели "дезинфекцию в плановом режиме".

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