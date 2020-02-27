С начала года самарская таможня изъяла контрафакта на 144 млн рублей

С начала 2020 г. сотрудники самарской таможни выявили более 28 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактных, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления. По итогам данной работы возбуждено 19 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 КоАП России "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".
Предметами правонарушений стали преимущественно спортивная одежда и обувь, джинсы, рюкзаки, маркированные такими известными товарными знаками как Levi's, Givenchy, Armani, Tommy Hilfiger, Gucci, SwissGear, Adidas, Puma, Prada, Reebok, Asics, Fila, Zara, Nike, Columbia и другие.
По информации, полученной от правообладателей, сумма предотвращенного ущерба составила более 144 млн рублей.
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