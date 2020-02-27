С начала года самарская таможня изъяла контрафакта на 144 млн рублей

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С начала 2020 г. сотрудники самарской таможни выявили более 28 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактных, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления. По итогам данной работы возбуждено 19 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 КоАП России "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".